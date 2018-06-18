Сирия заявила об атаке коалиции по позициям вблизи иракской границы, США отрицают

Беспилотники международной коалиции США атаковали позиции сирийской армии вблизи границы с Ираком, сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Атака произошла в ночь на понедельник, 18 июня, в Ель-Харра к юго-востоку от города Абу-Камаль. Сирийские СМИ сообщили, что результате атаки есть погибшие и раненые, их количество не указывается.

Представитель проправительственных войск сообщил Reuters, что беспилотники, "вероятно, американские", бомбили позиции иракских группировок между Абу-Камалем и Танфом, а также позиции сирийских военных.

По его словам, при атаке погибли и получили ранения иракские бойцы, но он не предоставил конкретных цифр.

Силы народной мобилизации Ирака заявили, что в авианалете США на границе Ирака и Сирии погибли 22 их членов, еще 12 человек пострадали.

В то же время представитель Центрального командования США опроверг информацию об атаке возле Абу-Камаля.

"Ни один из членов возглавляемой США коалиции не наносил ударов вблизи Абу-Камаля", - заявил майор Джош Жак, представитель Центрального командования США.

Напомним, что боевики террористической организации Исламское государство в ходе масштабной операции возобновили контроль над частью сирийского города Абу-Камаль на границе с Ираком.