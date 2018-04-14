Сирия заявила о готовности ответить на возможную атаку коалиции во главе с США

Башар Джафари назвал свое заявление не угрозой, а предупреждением

Дамаск будет защищать свой суверенитет в случае возможного удара коалиции во главе с США по Сирии, заявил постпред страны в Совбезе ООН Башар Джафари, пишет Укринформ.

"Если США, Великобритания и Франция нападут на нас, то мы не будем иметь другого выхода, кроме как применить статью 51 Устава ООН, которая дает право на легитимную самооборону", - уточнил он.

При этом он подчеркнул, что это заявление – не угроза, а предупреждение.

Джафари добавил, что Сирия не позволит нарушать свой суверенитет никому.

Напомним, 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума.

На следующий день он уточнил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ. Америка может нанести удар по Сирии скоро или не так уж скоро, сказал он.

12 апреля Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии в связи с химической атакой в Восточной Гуте.

На фоне информации о возможном ударе США по Сирии крупнейшие авиакомпании уже изменили свои маршруты и огибают территорию Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.