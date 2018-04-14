Сирия заявила о готовности ответить на возможную атаку коалиции во главе с США

Дамаск будет защищать свой суверенитет в случае возможного удара коалиции во главе с США по Сирии, заявил постпред страны в Совбезе ООН Башар Джафари, пишет Укринформ.
"Если США, Великобритания и Франция нападут на нас, то мы не будем иметь другого выхода, кроме как применить статью 51 Устава ООН, которая дает право на легитимную самооборону", - уточнил он.
При этом он подчеркнул, что это заявление – не угроза, а предупреждение.
Джафари добавил, что Сирия не позволит нарушать свой суверенитет никому.
Напомним, 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума.
На следующий день он уточнил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ. Америка может нанести удар по Сирии скоро или не так уж скоро, сказал он.
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12 апреля Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии в связи с химической атакой в Восточной Гуте.
На фоне информации о возможном ударе США по Сирии крупнейшие авиакомпании уже изменили свои маршруты и огибают территорию Сирии.
7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.
США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.
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