Сирия пригласила ОЗХО посетить Думу для расследования химической атаки

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Сирия пригласила ОЗХО посетить пострадавшую от химической атаки Думу

Сирия пригласила ОЗХО посетить пострадавшую от химической атаки Думу

Правительство Сирии официально пригласило Организацию по запрещению химического оружия направить команду в Думу (Восточная Гута, пригород Дамаска) для расследования заявлений о применении химического оружия.

Об этом сообщили сирийские государственные СМИ, передает Reuters.

"Сирия заинтересована в сотрудничестве с ОЗХО, чтобы докопаться до правды, стоящей за утверждениями некоторых западных сторон", - говорится в сообщении государственного агентства SANA со ссылкой на официальный источник в МИД Сирии.

В сирийском правительстве добавили, что готовы оказать всю необходимую помощь миссии ОЗХО в расследовании химатаки.

Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 1000 человек пострадали.

Сирийское правительство и его главный союзник, Россия, отрицают причастность к нападению.

Президент США Дональд Трамп заявил 9 апреля, что примет решение об ответных действиях США в течение 24-48 часов.

Использование химического оружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 1993 года.

 

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