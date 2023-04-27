Историческая реформа. Папа римский впервые разрешил женщинам голосовать на предстоящем собрании епископов 27 апреля, 00:51 Папа римский Франциск (Фото:Divisione Produzione Fotografica/Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск в среду, 26 апреля, разрешил женщинам голосовать на предстоящем Синоде епископов (консультативный орган при понтифике). Об этом сообщает агентство AP.

Католические женские организации, которые долгое время критиковали Ватикан за отношение к женщинам как к «гражданам второго сорта», назвали решение историческим.



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Папы созывают Синод епископов в Ватикане с 1960-х годов. На нем обсуждаются конкретные темы, в конце собрания участники голосуют за определенные предложения и представляют их папе, а тот составляет документ, учитывающий их взгляды. До этого голосовать могли только мужчины.

В пресс-службе Ватикана сообщили, что в следующем Синоде епископов будут участвовать 70 человек, не являющихся епископами, у которых будет право голоса на первой сессии. Половину из них составят женщины, также должны быть больше представлены молодые люди. Всего участников ассамблеи будет более 400, среди них около 370 — с правом голоса.

Право голоса на ассамблее также будут иметь пять монахинь и пять священнослужителей, избранных Международными объединениями старших настоятелей (USG) и настоятельниц (UISG).



Следующий Синод пройдет в октябре 2023 года. The New York Times пишет, что он может иметь решающее значение для будущего церкви, а епископы будут обсуждать такие вопросы, как роль женщин в церкви и однополые отношения.

Как отмечает AP, папа Франциск поддержал запрет католической церкви на рукоположение женщин в священники, но «сделал больше, чем любой другой папа», чтобы дать женщинам право голоса в церкви. В частности, он назначил нескольких женщин на высокопоставленные должности в Ватикане.



В 2021 году понтифик впервые назначил женщину в Синод епископов — француженка Натали Бекварт стала одним из заместителей секретаря Синода.