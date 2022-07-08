Покушение на Синдзо Абэ: бывший премьер-министр Японии находится в критическом состоянии, стрелок задержан

8 июля, 08:56
На Синдзо Абэ было совершено покушение (Фото:Kyodo/Reuters)

На Синдзо Абэ было совершено покушение (Фото:Kyodo/Reuters)

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в критическом состоянии после покушения на его жизнь.

Об этом сообщил нынешний глава японского правительства Фумио Кисида, пишет CNN.

По его словам, проводится экстренная медицинская помощь. Врачи пытаются спасти Абэ жизнь.

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Ранее экстренные службы Японии сообщили, что Абэ находится в больнице без сознания.

Как сообщает Kyodo, стрелок дважды выстрелил ему в спину во время выступления на железнодорожном вокзале в западном городе Нара.

По предварительной информации, у экс-премьера задеты оба легких.

Полицейские задержали мужчину, который совершил покушение. Им оказался 41-летний местный житель. Его арестовали по подозрению в покушении на убийство.

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В пятницу, 8 июля, в Японии было совершено вооруженное нападение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

Абэ впервые стал премьер-министром в 2006 году, но спустя год он ушел в отставку из-за обострения язвенного колита (хроническое воспалительное заболевание кишечника).

Второй раз Синдзо Абэ вступил в должность в 2012 году. К моменту, когда в сентяб­ре 2020 года Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья, его каденция составила рекордные 2.822 дня.

Абэ сменил его верный соратник Ёсихидэ Суга, пообещав преемственность и стабильность. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) избрала Сугу на экстренном голосовании, чтобы тот отбыл остаток срока Абэ.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Япония Покушение Синдзо Абэ Фумио Кисида

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