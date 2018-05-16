Символ международной изоляции России. Мировые СМИ о Керченском мосте

Утром в среду, 16 мая, было открыто автомобильное движение по Керченскому мосту между Россией и Крымом. Накануне, 15 мая, президент России Владимир Путин официально открыл новопостроенный мост.

Событие стало предметом широкого обсуждения в мировых СМИ, многие из которых называют проект грандиозного строительства символом системы власти, выстроенной Путиным, а также указывают на то, что геополитическая роль Керченской переправы пока намного превосходит ожидаемый экономический эффект.

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The Washington Post

Президент Владимир Путин 15 мая открыл прямой мост между Россией и Крымом стоимостью $4 млрд, обеспечивший ему пропагандистскую победу, что вызвало осуждение Запада и послужило новейшей демонстрацией путинской персонифицированной системы власти.

Путин, одетый в джинсы и куртку, шел по российской стороне четырехполосного моста протяженностью 12 миль вместе с построившим его бизнес-магнатом, Аркадием Ротенбергом - бывшим партнером президента по дзюдо. Затем Путин сел за руль и пересек Керченский пролив в Черном море на оранжевом самосвале Камаз, произведенном государственной компанией во главе с Сергеем Чемезовым, коллегой Путина по КГБ в Восточной Германии в 1980-х годах. Оба соратника Путина находятся под санкциями США. [...]

Ротенберг в роли строителя моста показал, как российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину, чтобы еще больше обогатиться, оказывая услуги государству

Это [сооружение моста] также подчеркнуло систему политического и экономического покровительства в России, ориентированную на Путина. Ротенберг в роли строителя моста показал, как российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину, чтобы еще больше обогатиться, оказывая услуги государству. [...]

Однако акцент роли Путина [в репортажах российских СМИ об открытии моста] также указал и на менее лестную реальность: огромное количество разбитых дорог, железных дорог и мостов по всей стране, которые не пользуются личным патронажем президента. Всемирный банк отводит России 94-е место по качеству торговой и транспортной инфраструктуры, между Тунисом и Колумбией.

The New York Times

Мост связывает крымский город Керчь на восточном побережье полуострова и материковую часть России. Однако открытие было скорее театральным, чем реальным, поскольку большинство магистралей, подведенных к мосту с обеих сторон – российской и крымской, к Севастополю, пристанищу Черноморского флота – продолжают строиться.

Несколько месяцев назад Путин настоял на том, чтобы автомобильный мост был готов к летнему сезону, почти синхронно с апрельским открытием большого нового аэропорта в Симферополе, столице Крыма. Однако экономический потенциал обоих проектов остается под вопросом. Крым оказался не очень популярен среди российских туристов, а международные санкции блокируют иностранную мобильную связь и кредитные карты, ограничивая посетителей из других стран.

"Мост важен геополитически, потому что теперь у России есть прямой путь с ее территории в Крым, - говорит эксперт по региональному экономическому развитию Наталья Зубаревич. - Экономические эффекты вторичны".

CNN

Российский президент Владимир Путин во вторник, 15 мая, открыл мост через Керченский пролив – строительный проект, который стал метафорой его 18-летнего правления.

19-километровый мост, теперь длиннейший в Европе, связывает российский Краснодарский край с Крымским полуостровом, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. И его открытие, согласно официальному нарративу России, означает физическое "воссоединение" Крыма с материковой Россией.

Но мост – это еще и символ международной изоляции России. Российские спецслужбы захватили Крым в ходе молниеносной операции в феврале 2014 года. Сначала Кремль отрицал, что военнослужащие – мужчины в масках и камуфляже без опознавательных знаков - это российские военные, но позже признал, что так называемые "зеленые человечки" действительно были российскими подразделениями.

Newsweek

Сооружение моста было чрезвычайно противоречивым не только потому что большинство стран Организации Объединенных Наций по-прежнему признают Крым территорией Украины – вопреки российскому контролю, - но также и потому, что он стал помехой для водных путей, которые соединяют три других региона Украины с Черным морем.

Сооружение моста было чрезвычайно противоречивым еще и потому, что он стал помехой для водных путей, которые соединяют три региона Украины с Черным морем

Мост-препятствие через Керченский пролив – водную артерию, разделяющую Черное и Азовское моря – означает, что морское сообщение между украинскими Донецком, Херсоном или Запорожьем и Черным морем теперь невозможно без согласования с Россией.

Правительство Украины пообещало привлечь Россию к суду за строительство моста, которое один из украинских парламентариев назвал "блокадой".

The Telegraph

Владимир Путин открыл мост, который послужит единственной дорогой России в Крым, демонстрируя контроль Москвы над аннексированным полуостровом и ослабляя изоляцию его жителей. [...]

Путин, чей рейтинг одобрения остается на уровне свыше 80% после аннексии Крыма в 2014-м, лично курировал проект.

Мост означает для него символическую победу и популярный шаг для Крыма, жители которого в значительной степени поддержали аннексию, но ощутили рост цен на продовольствие и другие товары после того, как торговые отношения с Украиной были отрезаны. […]

Протянувшийся через Керченcкий пролив, известный своими ветрами, мост стал не только геополитической победой, но и инженерным подвигом. Советский мост через пролив, построенный на основе начатого нацистами проекта, пришлось демонтировать из-за его повреждения льдом в 1945 году. [...]

В телепередачах, напоминающих пропаганду вокруг советских национальных строительных проектов, гостелевидение России утверждало, что "проект века" был открыт на полгода раньше запланированного срока, даже несмотря на то, что запуск железнодорожной части пришлось отложить.