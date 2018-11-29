Силы ПВО Сирии сбили несколько целей под Дамаском - СМИ

Вечером в четверг, 29 ноября, силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько "вражеских целей" в районе города Аль-Кисва под Дамаском, заявило государственное агентство SANA со ссылкой на военные источники.
Саудовский телеканал Al-Arabiya сообщил, что в это время израильские самолеты атаковали позиции иранских сил на юге страны. Согласно сообщению, сбитыми целями были израильские ракеты, нацеленные на иранские позиции.
В российских СМИ сообщается, что сирийские силы якобы сбили самолет ВВС ЦАХАЛ.
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