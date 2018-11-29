29 ноября 2018, четверг

Силы ПВО Сирии сбили несколько целей под Дамаском - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Удар по Дамаску (архивное фото)
Фото: Nidalgazaui / Twitter

Удар по Дамаску (архивное фото)

Вечером в четверг, 29 ноября, силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько "вражеских целей" в районе города Аль-Кисва под Дамаском, заявило государственное агентство SANA со ссылкой на военные источники.

Саудовский телеканал Al-Arabiya сообщил, что в это время израильские самолеты атаковали позиции иранских сил на юге страны. Согласно сообщению, сбитыми целями были израильские ракеты, нацеленные на иранские позиции.

В российских СМИ сообщается, что сирийские силы якобы сбили самолет ВВС ЦАХАЛ.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове