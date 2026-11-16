Спутник зафиксировал Ил-76, который, вероятно, был поражен в Новгородской области РФ во время атаки Сил обороны — фото

16 ноября, 13:24
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Вероятное поражение самолета Ил-76 произошло на аэродроме Старая Русса (Фото: Скриншот видео / AeroPortal / YouTube)

Вероятное поражение самолета Ил-76 произошло на аэродроме Старая Русса (Фото: Скриншот видео / AeroPortal / YouTube)

В результате атаки Сил обороны Украины 10 ноября в Новгородской области страны-агрессора России, вероятно, был поражен военно-транспортный самолет Ил-76.

Об этом в понедельник, 16 ноября, пишет OSINT-сообщество AviVector, публикуя соответствующий кадр.

В описании к фото отмечается, что вероятное поражение самолета произошло на аэродроме Старая Русса.

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AviVector / Telegram
Фото: AviVector / Telegram

10 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ночью Силы обороны поразили 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области, где ремонтируют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

На территории завода прогремели взрывы, после чего вспыхнул пожар. Масштабы ущерба уточнялись.

У завода есть собственная взлетно-посадочная полоса, поэтому тяжелые самолеты садятся прямо на его территории. Генштаб отмечал, что там ремонтируют, модернизируют и обслуживают военно-транспортную авиацию, с помощью которой армия РФ перебрасывает войска и грузы, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Ил-76 Атака Война России против Украины силы обороны

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