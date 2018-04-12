Силы Асада взяли под контроль сирийскую Думу, Россия ввела в город военную полицию

Сирийский город Дума, расположенный в регионе Восточная Гута, перешел под контроль сил президента Башара Асада.

Кроме того, как заявили в Министерстве обороны РФ, 12 апреля в Думу были введены подразделения российской военной полиции, сообщает Медуза.

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Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.