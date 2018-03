Силы Асада отбили у повстанцев почти всю территорию Восточной Гуты - наблюдатели

Силы сирийского президента Башара Асада и его союзники взяли под контроль более 90% территории Восточной Гуты в пригороде Дамаска.

Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.

В то же время сирийские государственные СМИ сообщили, что город Хараста в Восточной Гуте покинул последний повстанец.

#BREAKING Syria regime controls more than 90 percent of Ghouta, according to monitor