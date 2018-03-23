Силы Асада отбили у повстанцев почти всю территорию Восточной Гуты - наблюдатели

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Сирийские повстанцы были вынуждены покинуть большую часть территории Восточной Гуты

Сирийские повстанцы были вынуждены покинуть большую часть территории Восточной Гуты

Силы сирийского президента Башара Асада и его союзники взяли под контроль более 90% территории Восточной Гуты в пригороде Дамаска.

Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает AFP.

В то же время сирийские государственные СМИ сообщили, что город Хараста в Восточной Гуте покинул последний повстанец.

Накануне колонна автобусов и карет Сирийского общества Красного Полумесяца эвакуировала членов повстанческой группировки Ахрар аш-Шам и их семей в провинцию Идлиб. Они капитулировали перед сирийской армией в обмен на безопасный выход из города.

Напомним, что 20 марта оживленный рынок в восточном пригороде сирийской столицы Дамаска подвергся ракетному обстрелу. В результате погибли по меньшей мере 35 человек.

Бои в Восточной Гуте не утихают с 18 февраля, правозащитники насчитывают сотни погибших и тысячи раненых.

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