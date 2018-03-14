Силы Асада нанесли удары по анклаву повстанцев под Дамаском: 25 погибших

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В среду, 14 марта, сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации атаковали осажденный анклав повстанцев Восточная Гута под Дамаском.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате погибли 25 мирных жителей, включая трех детей, передает Daily Star со ссылкой на AFP.

"По меньшей мере 25 гражданских лиц, в том числе трое детей, были убиты в среду, большинство из них в результате авиаударов со стороны режима [президента Сирии Башара Асада], остальные - во время налета россиян на территории, контролируемые группировкой Файлак-ар-Рахман", - заявили правозащитники.

Напомним, что войска сирийского президента Башара Асада усилили наступление в районе Восточной Гуты под Дамаском.

Бои в Восточной Гуте не утихают с 18 февраля, правозащитники насчитывают сотни погибших и тысячи раненых.

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