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Силы Асада нанесли удар по жилым районам в Идлибе: шестеро погибших

Сегодня, 19:39
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Силы Асада нанесли удар по жилым районам в Идлибе: шестеро погибших - фото

SyriaCivilDef/facebook

Из-под завалов спасли двух детей

Авиация сирийского президента Башара Асада нанесла авиаудары по многолюдным жилым районам в городе Эриха провинции Идлиб, считающейся последним оплотом повстанцев.

По данным сирийской гуманитарной организации Белые каски, в результате авианалета были убиты пять женщин и ребенок, 20 человек получили ранения. Под завалами оказались по меньшей мере десять человек, передает AP.

Во время поисково-спасательной операцию из-под завалов были спасены два ребенка.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека также сообщили о шести погибших.

По данным центра, только в понедельник, 27 мая, было совершено больше 100 авианалетов, на юге Идлиба было сброшено 93 бочковых бомбы.

Наступление на Идлиб возобновилось 30 апреля. За это время были убиты по меньшей мере 215 мирных жителей, в том числе 47 детей.

На прошлой неделе Россия и сирийский режим объявили об открытии двух коридоров для гражданских лиц для выхода из удерживаемого повстанцами анклава.

Теги:   Идлиб Сирия

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