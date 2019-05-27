Силы Асада нанесли удар по жилым районам в Идлибе: шестеро погибших
Авиация сирийского президента Башара Асада нанесла авиаудары по многолюдным жилым районам в городе Эриха провинции Идлиб, считающейся последним оплотом повстанцев.
По данным сирийской гуманитарной организации Белые каски, в результате авианалета были убиты пять женщин и ребенок, 20 человек получили ранения. Под завалами оказались по меньшей мере десять человек, передает AP.
Во время поисково-спасательной операцию из-под завалов были спасены два ребенка.
В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека также сообщили о шести погибших.
По данным центра, только в понедельник, 27 мая, было совершено больше 100 авианалетов, на юге Идлиба было сброшено 93 бочковых бомбы.
Наступление на Идлиб возобновилось 30 апреля. За это время были убиты по меньшей мере 215 мирных жителей, в том числе 47 детей.
На прошлой неделе Россия и сирийский режим объявили об открытии двух коридоров для гражданских лиц для выхода из удерживаемого повстанцами анклава.