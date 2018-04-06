Силы Асада нанесли массированные авиаудары по повстанческой Думе: 27 погибших

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
При бомбардировках по сирийской Думе погибли 27 человек

При бомбардировках по сирийской Думе погибли 27 человек

В пятницу, 6 апреля, удерживаемый сирийскими повстанцами город Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) подвергся массированным бомбардировкам.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авианалета погибли по меньшей мере 27 человек, включая пятерых детей, передает Reuters.

Наблюдатели сообщили, что по городу нанесли 42 авиаудара.

После мощнейшего авианалета бойцы Республиканской гвардии Сирии вошли в город, сообщило государственное телевидение.

По данным Reuters, переговоры между режимом президента Башара Асада при поддержке РФ и группами повстанцев Думы провалились.

Напомним, что силы сирийского президента Башара Асада и его союзники взяли под контроль более 90% территории Восточной Гуты в пригороде Дамаска.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове