31 октября 2018, среда

Сильные повреждения и трещины на лобовом: в Аргентине из-за града экстренно сел самолет

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Выполнявший рейс из Сан-Паулу в Сантьяго самолет, совершил экстренную посадку в аэропорту Буэнос-Айреса в связи с полученными в результате града повреждениями.

Об этом сообщает Todo Noticias.

Из-за тяжелых погодных условий лайнер практически падал на 1,5 км каждую минуту. В связи с экстренным снижением экипаж лайнера и пассажиры пережили сильные перегрузки.

По словам президента Совета по авиационным авариям Памелы Суарез, на борту самолета никто не пострадал, а посадка прошла без осложнений.

Носовая часть воздушного судна получила сильные повреждения, а на лобовом стекле самолета появились трещины.

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