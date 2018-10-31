Сильные повреждения и трещины на лобовом: в Аргентине из-за града экстренно сел самолет

Выполнявший рейс из Сан-Паулу в Сантьяго самолет, совершил экстренную посадку в аэропорту Буэнос-Айреса в связи с полученными в результате града повреждениями.

Об этом сообщает Todo Noticias.

Из-за тяжелых погодных условий лайнер практически падал на 1,5 км каждую минуту. В связи с экстренным снижением экипаж лайнера и пассажиры пережили сильные перегрузки.

Un vuelo de Latam que iba de San Pablo (Brasil) a Santiago de Chile tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: en plena travesía se enfrentó a una fuerte tormenta de granizo. ¡Miren cómo quedó la trompa del avión! pic.twitter.com/g8VNjIpEA6 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 31 октября 2018 г.

По словам президента Совета по авиационным авариям Памелы Суарез, на борту самолета никто не пострадал, а посадка прошла без осложнений.

Носовая часть воздушного судна получила сильные повреждения, а на лобовом стекле самолета появились трещины.