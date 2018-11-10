Сильные дожди и наводнения в Иордании забрали 8 человек

В Иордании произошла очередная волна сильных дождей и наводнений, которая убила по меньше мере 8 человек, сообщает Reuters ссылаясь на информацию местных чиновников.

Власти также эвакуировали более 3 700 туристов из древнего города Петра. А в портовом городе Красного моря Акабе объявили чрезвычайное положение.

Правительство объявило о закрытии университетов и школ в субботу, а также о закрытии крупной автомагистрали, связывающей Амман с югом.

Напомним, что 25 октября районе Мертвого моря в Иордании бурный дождевой поток снес с дороги автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию. В автобусе находились 37 детей и семеро взрослых.

Количество погибших в результате наводнения в районе Мертвого моря в Иордании увеличилось до 14 человек.