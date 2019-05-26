Сильное землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу Сегодня, 12:00 391 Цей матеріал також доступний українською 112 Иллюстративное фото 112

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу.

Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение располагался на суше — в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров.

Остальных деталей случившегося в ведомстве пока не приводят. Данных о пострадавших или разрушениях в результате происшествия на данный момент также нет.