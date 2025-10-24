«Это самое низкое дно военной истерии». Сикорский и политический директор Орбана поспорили из-за закупки российской нефти

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и политический директор премьера Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан вступили в публичный спор из-за закупки российской нефти Венгрией. Об этом они говорили 22 октября в X .

Сикорский, комментируя дело о подрыве Северных потоков, написал, что надеется, что украинские силы обороны смогут вывести из строя нефтепровод Дружба. Именно из него Венгрия поставляет российскую нефть.

На это Балаш Орбан отреагировал критически, назвав его слова «самым низким дном военной истерии» и заявил, что даже если один польский министр стремится «разрушить отношения между странами», Польша и Венгрия остаются союзниками «с исторической дружбой».

Сикорский в ответ отметил, что Венгрия могла бы покупать нефть по похожей цене через хорватский нефтепровод и таким образом не финансировать войну России.

«Если вы такой эксперт, то точно знаете, что хорватский нефтепровод работает в лучшем случае два часа. Я рад, что вы также специалист по энергетике», — ответил Балаш Орбан.

«Вам и Еврокомиссия, и Хорватия неоднократно говорили, что вы можете получать все необходимые объемы нефти через южный маршрут. Пожалуйста, послушайте президента Трампа и прекратите финансировать Путина», — добавил Сикорский во время спора.



4 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть.

Агентство Reuters писало, что во время онлайн-встречи «коалиции желающих» Трамп заявил, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.