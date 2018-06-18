18 июня 2018, понедельник

Сиярто анонсировал важную встречу с украинскими коллегами для переговоров по "языковому спору"

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Украина и Венгрия налаживают диалог. На фото глава МИД Венгрии Петер Сиярто

Украина и Венгрия налаживают диалог. На фото глава МИД Венгрии Петер Сиярто

В конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Киева и Будапешта, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Как пишет DW, венгерский министр отметил, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог двух стран обострился из-за спора вокруг украинского закона, однако не уточнил темы будущих переговоров.

Важность возобновления диалога с Венгрией может помочь Украине разблокировать проведение комиссии НАТО с участием украинского руководства.

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Ранее в этот день министр иностранных дел Павел Климкин віразил убеждение, что Украине удастся преодолеть сопротивление венгерской стороны и принять участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже призвал Венгрию и Украину решить спор из-за языковой статьи закона о реформе образования. Будапешт считает, что права венгров Закарпатской области были ущемлены из-за требования образовательного закона владеть государственным языком.

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