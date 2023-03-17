Шабаш «русофилов». В Москву приехали сторонники теорий заговора и политические маргиналы 17 марта, 10:22 Стивен Сигал (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В Москве прошел съезд Международного движения русофилов, участие в котором приняли около 90 иностранцев. В основном это были политические маргиналы и сторонники теорий заговора, пишет The Guardian.

Среди «русофилов» были американский актер Стивен Сигал, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, а также итальянская принцесса и ученая, известная своими переводами Влестелина Колец Джона Толкина и заявлениями о том, что «европейских мальчиков поощряют жениться на коровах» Виттория Аллиата ди Виллафранка.

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Внук французского президента Пьер де Голль, заявил, что приехал в Москву, «чтобы содействовать миру и дружбе». По его словам, войну РФ против Украины «спровоцировали англосаксонские интересы».

«Я думаю, что это подвергает мир глубокой опасности, и я здесь, чтобы бороться с этим», — сказал он в интервью Guardian.

Ранее де Голль уже выступал со скандальными заявлениями о войне против Украины. В феврале он сказал газете Le Parisien, что Запад «к сожалению, позволил Зеленскому, его олигархам и неонацистским военным группам затянуться в спираль войны».

Старший брат Пьера Ив де Голль сказал Le Parisien, что взгляды его брата «не касаются никого, кроме него самого».

«Ни меня, ни нашей семьи, ни тем более генерала», — подчеркнул он.

Открывал мероприятие бывший болгарский парламентарий Николай Малинов, который находится под санкциями США. Он сказал, что пришло время «силам света победить силы тьмы».

Актер Стивен Сигал на съезде заявил, что он «на 100% русофил и на миллион процентов русский».

Итальянская принцесса Виттория Аллиата ди Вильяфранка в своей речи она сказала, что «русофобия» была создана для «новых формул колонизации». Она сравнила «русофобию» с высадкой США на Сицилию во время Второй мировой войны, которую она назвала предлогом для распространения влияния Вашингтона.

Отвечая на вопрос, почему она приехала в Москву на конференцию русофилов, она также сказала, что посещает русскую императорскую семью.

«Я двоюродная сестра Романовых», — сказала она.

Аллиата, комментируя свое отношение к российским и американским политикам, заявила, что «находит Путина лучше Байдена», но в то же время она «большая подруга сводной сестры Обамы».

Она добавила, что приехала в Россию, чтобы показать, что «в мире есть другие люди, которые разделяют ваше мнение и взгляд на мир… и это легко сделать деревенской леди с Сицилии, которая смотрит с беспокойством на своего сына, который хочет жениться на корове».