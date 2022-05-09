В Сибири к тушению лесных пожаров привлекли заключенных, потому что все военные в Украине 9 мая, 00:22 Цей матеріал також доступний українською В России пожары тушат заключенные, потому что все военные на войне в Украине (Фото:НТВ)

В одном из районов Сибири преступники тушили пожары, потому что больше некому.



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Об этом говорится в репортаже кремлевского телеканала НТВ.

В поселке Громадск Красноярского края пожары тушить заставили заключенных и работников местной колонии. Сообщается, что якобы огонь преодолели.

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Отмечается, что жертвами природных пожаров в крае стали пять человек, 19 пострадали. Вышедший из-под контроля огонь уничтожил более 500 жилых домов.

Ситуация в регионе «остается тяжелой», а бороться с огнем мешают порывы ветра.

В Сибири подобные пожары ежегодное явление, в частности, связано с незаконной вырубкой леса и сокрытием масштабов. Сезонные возгорания обычно ликвидируют военные со специальной техникой. Россиянам рассказывают, что сейчас якобы мешают погасить огонь порыва ветра, однако основные силы отправили воевать в Украину.

Ранее сообщалось, что традиционные пожары в Сибири уже вдвое больше, чем в прошлом году, и стали бесконтрольными, поскольку российские военные, обычно борющиеся с ними, сейчас на войне в Украине.

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