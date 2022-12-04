Ярослав Грицак рассказал о главной колонии России
Российские призывники на вокзале в сибирском городе Омск (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)
Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Радио НВ рассказал о главной колонии России.
«Главная сила России, главная колония России — это Сибирь. Там газ, нефть, там ГУЛАГ, условно говоря», — сказал Грицак в эфире Радио НВ.
Историк отметил, что Сибирь вряд ли отделится от России.
«Мы не видим среди бурят, якутов, чувашей какого-нибудь большого движения», — констатировал он.
Ранее политолог Николай Давидюк в эфире Радио НВ выразил мнение, что Китай не исключает создания «Сибирской народной республики».
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия использует мобилизацию, чтобы уничтожить коренные народы Крыма, Кавказа, Сибири и других территорий РФ.
Он также призывал народы Кавказа и Сибири сопротивляться мобилизации.