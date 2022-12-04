Ярослав Грицак рассказал о главной колонии России

4 декабря, 11:52
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Российские призывники на вокзале в сибирском городе Омск (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские призывники на вокзале в сибирском городе Омск (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Радио НВ рассказал о главной колонии России.

«Главная сила России, главная колония России — это Сибирь. Там газ, нефть, там ГУЛАГ, условно говоря», — сказал Грицак в эфире Радио НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=ii85LYtEaUg

Историк отметил, что Сибирь вряд ли отделится от России.

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«Мы не видим среди бурят, якутов, чувашей какого-нибудь большого движения», — констатировал он.

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Ранее политолог Николай Давидюк в эфире Радио НВ выразил мнение, что Китай не исключает создания «Сибирской народной республики».

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия использует мобилизацию, чтобы уничтожить коренные народы Крыма, Кавказа, Сибири и других территорий РФ.

Он также призывал народы Кавказа и Сибири сопротивляться мобилизации.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Сибирь Ярослав Грицак Радио НВ колония

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