Си Цзиньпин заявил, что Китай играет «конструктивную роль» для Украины

21 марта, 05:25
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Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна играет «конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса».

Об этом сообщает Xinhua.

После встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным лидер Китая сообщил, что «в украинском вопросе растет количество голосов в пользу мира и рациональности».

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Си Цзиньпин заявил, что «большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры и против разжигания огня».

«Конфликты, в конце концов, разрешаются путем диалога и переговоров», — заявил лидер Китая.

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20 марта Си Цзиньпин находится с визитом в Москве, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года.

Он станет первым лидером, который встретится с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

МИД Украины ожидает, чтобы Пекин использовал свое влияние на кремлевский режим и заставил положить конец войне против Украины.

FT сообщило, что после переговоров с главой кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Китай Война в Украине Си Цзиньпин Война России против Украины

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