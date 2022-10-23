Третий срок. Си Цзиньпин остается у власти в Китае еще на пять лет 23 октября, 08:10 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Си Цзиньпин остается главой Китая еще на пять лет — на беспрецедентный третий срок. Такое решение было утверждено 23 октября после ХХ съезда Коммунистической партии, где внесли соответствующие поправки в конституцию.

Об этом сообщает The Guardian.

Си Цзиньпин представил новый постоянный комитет Политбюро Компартии, состоящий из семи лояльных ему людей. Так, он закрепил за собой статус «самого могущественного правителя» Китая со времен Мао Цзэдуна.

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Во время речи глава КНР заявил о «беспокойных водах» и «опасных штормах», которые приближаются. Журналисты назвали такую риторику более резкой, которая отражает «насколько изолированным стал Китай от Запада». В то же время Си Цзиньпин сказал, что «развитие Китая не может покинуть мир, и мировое развитие нуждается в Китае».

Также лидер КНР в очередной раз пригрозил Тайваню, заявив о цели «великого омоложения китайской нации», для чего требуется поглощение острова.

С момента вступления в должность в 2013 году Си Цзиньпин достиг такой концентрации власти, которой не имел ни один современный китайский правитель, кроме Мао Цзэдуна. Он фактически возглавлял превращение Китая во вторую экономику мира, создав более агрессивную глобальную позицию страны, и усилил центральную роль Компартии, расширив контроль над обществом.

В 2018-м глава КНР отменил ограничение на два президентских срока, позволив себе править бессрочно. Его третье переизбрание возвращает азиатское государство к единоличному правлению после десятилетий разделения властей между ее элитой, пишет DW.

Также Си Цзиньпин последовательно угрожает Тайваню военным вторжением, которое он называет «историческим воссоединением». В июне министр обороны КНР говорил, что Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость. Во время XX съезда Компартии глава Китая заявил, что никогда не пообещает себе «отказаться от применения силы» в отношении острова. Президент США Джо Байден сказал, что Штаты будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая, но в Белом доме заявили, что хранят «стратегическую неопределенность».