«Испытание штормом». Си Цзиньпин призвал руководителей Нацбезопасности Китая готовиться к «худшим сценариям» 31 мая, 16:06 Президент Китая Си Цзиньпин (Фото:Wikimedia)

Президент Китая Си Цзиньпин призвал высокопоставленных чиновников по национальной безопасности подумать о «худшем сценарии» и подготовиться к «штормовому морю» на фоне усиления Коммунистической партией усилий по противодействию внутренним и внешним угрозам, сообщает CNN.

«Трудности в вопросе национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, значительно возросли», — сказал Си.

«Мы должны мыслить глубже и обдумывать худшие сценарии, чтобы быть готовыми пройти серьезные испытания сильными ветрами, бурными волнами и даже опасным, штормовым морем», — добавил он.

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Лидер Китая отметил, что его страна должна ускорить модернизацию системы национальной безопасности, чтобы сделать ее более эффективной в «реальном боевом и практическом применении».

30 июня 2020 года Пекин ввел закон о национальной безопасности, чтобы подавить инакомыслие после масштабных демократических протестов.

В марте китайские власти задержали японского сотрудника фармацевтической компании Astellas Pharma в Пекине по подозрению в шпионаже. Он стал 17-м гражданином Японии, задержанным в Китае с момента введения закона об антишпионаже в 2014 году.