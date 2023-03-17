Подрыв капитализма. Китай больше не считает права частной собственности неприкосновенными — эксперт 17 марта, 07:38 Эксклюзив NV Похоже, Си Цзиньпин не считает, что быть состоятельным — это хорошо, пишет Дайан Фрэнсис (Фото:NOEL CELIS/Pool via REUTERS)

Эпоха свободного предпринимательства в КНР, начатая Дэн Сяопином, при председательстве Си Цзиньпина сошла на нет, пишет в своей колонке редактор канадского издания National Post Дайан Фрэнсис.



Репрессии против богатых китайских магнатов превратились из отдельных эпизодов в систему, отметила она.

«Похоже, происходит структурный сдвиг, репрессии, знаменующие переход от „капитализма с китайской спецификой“ Дэн Сяопина к маоистскому государственному контролю, особенно в ключевых секторах, таких как технологии, наука и финансы», — говорится в публикации.

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