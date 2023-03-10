Третий президентский срок Си. Лидер Китая превзошел Мао по длительности правления: чего ждать от него дальше — мировые СМИ 10 марта, 15:27 Сюжет Эксклюзив NV Си Цзиньпин присягает как переизбранный лидер КНР (Фото:MARK R. CRISTINO/Pool via REUTERS)

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин был переизбран на третий президентский срок впервые в истории КНР. Еще ни один лидер коммунистического Китая, включая Мао Цзэдуна, не занимал формальный титул главы государства более 10 лет.

10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали 69-летнего Си Цзиньпина на должность главы КНР на третий пятилетний срок. Выборы главы государства прошли на пленарном заседании путем тайного голосования.

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Несколько месяцев назад, 23 октября 2022 года, Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) — также на третий «беспрецедентный» срок. Он сохранил и должность главы Центрального военного совета Китая, который отвечает за руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

Последним, кто руководил Компартией так долго, был Мао Цзэдун, занимавший пост лидера Центрального комитета КПК с 1945 года и до своей смерти в 1976 году. Однако формальным главой КНР Мао был лишь десять лет — в 1949—1959 годах. Си управляет страной с марта 2013 года.

NV собрал оценки мировых СМИ о том, что несет миру укрепление власти Си как самого влиятельного китайского лидера на протяжении многих десятилетий.

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The Guardian напоминает, что решение китайского парламента продлить президентские полномочия Си Цзиньпина является «церемониальным дополнением к железным тискам его власти» — после того как осенью он сохранил две более важные роли в китайской иерархии власти, руководителя Компартии КНР и главного военачальника. «Переизбрание Си является кульминацией впечатляющего взлета от сравнительно малоизвестного партийного аппаратчика до лидера глобальной супердержавы», — отмечает The Guardian.

Издание пишет, что после диктаторского правления Мао Цзэдуна Китай «десятилетиями избегал единоличного правления» в пользу более консенсусной, хотя и автократической модели руководства. Эта модель налагала ограничения на сроки преимущественно церемониальной роли президента: два предшественника Си, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, ушли из власти после 10 лет пребывания в должности.

Однако Си Цзиньпин положил конец этим правилам, отменив ограничение сроков полномочий лидера страны в 2018 году. Его нынешняя «коронация» означает, что Си закладывает основу для того, чтобы остаться у власти дольше всех из современных руководителей КНР и будет руководить страной в возрасте более 70 лет, если ему позволит здоровье и если не бросит вызов другой претендент на власть.

Среди главных вызовов для Си в начале его беспрецедентного третьего срока The Guardian называет проблемы экономики Китая, второй по объему в мире. Среди них — трудности от замедления темпов роста и последствий борьбы с COVID-19 до проблемного сектора недвижимости и снижения рождаемости. Отношения Китая с США также находятся на самом низком уровне за десятилетия, поскольку в центре разногласий — широчайший круг вопросов от прав человека до торговли и технологий. Кроме того, сейчас Си на раздорожье между попытками поддержать своего стратегического партнера Китая Россию в ее вторжении в Украину и попытками восстановить связи с Европой, чтобы помочь вернуть экономику страны на путь быстрого развития.

До сих пор поддержка Китаем России была чисто политической, однако чиновники США заявили, что Китай рассматривает возможность снабжать Россию летальным оружием. Многие аналитики считают, что это маловероятно из-за экономических санкций, с которыми столкнется Китай.