Си Цзиньпин обвинил США в «сдерживании и подавлении» Китая 7 марта, 08:56 Си Цзиньпин раскритиковал США во время своего выступления (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Лидер Китая Си Цзиньпин обвинил США в «подавлении» Пекина во время своей необычно резкой речи.

«Западные страны во главе с США осуществляют против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, создавая беспрецедентно серьезные проблемы для развития нашей страны», — сказал он, пишет The Wall Street Journal.

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Китайский лидер попытался переложить на Вашингтон ответственность за собственную политику, включая жесткие меры по борьбе с COVID-19 и давление на технологические компании.

Комментарии Си Цзиньпина были частью выступления перед членами высшего политического консультативного органа Китая во время ежегодной законодательной сессии в Пекине.

Издание отмечает, что обычно в своих заявлениях китайский лидер более сдержан в отношении Запада. Однако нынешние обвинения в адрес США могут свидетельствовать о том, что Си Цзиньпин тесно ассоциирует себя с националистической риторикой, широко используемой чиновниками низшего ранга и государственными СМИ.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

По данным Reuters, США ищут поддержки союзников по возможному введению санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную помощь России в войне против Украины



