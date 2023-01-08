Неизведанные воды. Китай с трудом адаптируется к новым реалиям. Хватит ли Си Цзиньпину смелости, чтобы ввести новый курс? 8 января, 11:55 Эксклюзив NV Си Цзиньпин начал третий срок в должности лидера КНР (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

В 2023 году подход Си Цзиньпина к управлению Китаем — с концентрацией власти и микроменеджментом — будет подвергнут испытаниям на прочность, прогнозирует Дэвид Ренни, шеф-редактор пекинского бюро журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Свої перші 10 років на посаді лідера Китаю Сі Цзіньпін провів, ігноруючи ідею про те, що посилення жорсткого політичного контролю є ворогом економічного динамізму та соціальної гармонії. У 2023 році, коли розпочнеться його друге десятиліття при владі, підхід Сі до управління — із концентрацією влади та мікроменеджментом — буде піддано випробуванню на міцність.



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У перші два терміни перебування Сі на посаді голови Комуністичної партії з 2012 по 2022 рік його інтервенціонізм врівноважувався величезним масштабом Китаю, домінуванням країни у багатьох глобальних ланцюгах постачання та економічною інерцією, накопиченою протягом десятиліть ринкових реформ і відкритості для світу. Підйом Китаю здавався неминучим, навіть коли Сі, прагнучи побудувати більш стабільну економіку та скоротити нерівність, поглиблював уплив партії на все — від правової системи КНР до її університетів, засобів масової інформації та індустрії розваг.

Основою політики епохи Сі стала національна безпека. Величезні суми витрачаються на промислову політику, аби зробити Китай самозабезпеченим і позбавити США та інших супротивників можливості застосувати задушливу хватку, припинивши постачання технологій. Та найбільш деструктивним є те, що у відповідь на пандемію COVID‑19 очолюваний Сі Китай створив найамбітнішу в історії систему стеження, яка включає закриття кордонів, безперервне тестування, багатотижневі локдауни у великих містах, додатки для смартфонів, що відстежують переміщення, а також армії контролерів.