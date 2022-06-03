Швейцария позволила Германии передать танки Leopard 2 другим странам Европы

3 июня, 22:54
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Танк Leopard 2А4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS)

Танк Leopard 2А4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS)

Швейцария позволили Германии передавать танки из бывших швейцарских запасов другим европейским странам. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Швейцарии.

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Отмечается, что Германия может свободно принимать решение об использовании 42 танков Leopard 2 A4. Таким образом Берлин может поставлять эти танки государствам Европы, которые передали оружие Украине.

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При этом Швейцария отказала Польше, которая хотела пополнить собственные запасы с помощью списанных из Швейцарии Leopard 2. По мнению Минобороны, для этого необходимо решение парламента.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев получит первое оружие от Берлина не раньше конца июня.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Европа Германия Швейцария Война в Украине

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