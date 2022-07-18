Поможет с гуманитаркой. Швейцария отказалась принимать раненных украинцев из-за своего нейтралитета

18 июля, 17:22
Флаг Швейцарии (Фото:Hans/ Pixabay)

Флаг Швейцарии (Фото:Hans/ Pixabay)

Швейцария отказала НАТО в просьбе оказать помощь раненым украинцам, поскольку страна хочет сохранять свой нейтральный статус.

Об этом сообщает Swiss Info.

Федеральное правительство Швейцарии отказало на запорос НАТО о лечении украинцев, раненых во время войны, на основании соблюдения нейтралитета. Запрос на помощь раненым украинцам в Швейцарии сделал подразделение НАТО — Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия. Отделение занимается медицинской эвакуацией из Украины на международном уровне.

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По запросу скоординированная медицинская служба Швейцарии, Федеральное управление общественного здравоохранения и Федеральный департамент иностранных дел провели различные расследования. Через три недели федеральные власти отклонили запрос НАТО о приеме раненых украинцев по «юридическим и практическим причинам».

Справка: нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны, провозглашающий, что Швейцария не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к санкциям ЕС.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Швейцария Война России против Украины

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