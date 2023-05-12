Парламент Швейцарии может смягчить экспортный контроль оружия

12 мая, 09:45
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Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Парламентский комитет Швейцарии рекомендовал смягчить экспортный контроль для военной техники отечественного производства в четверг, 11 мая.

Об этом сообщает Associated Press.

Решение Комиссии по вопросам политики безопасности верхней палаты парламента Швейцарии — в основном процедурный шаг, но свидетельствует об экономическом и политическом давлении на законодателей страны, пишет агентство. Ее президент Вернер Зальцманн заявил, что ключевой интерес комитета — обеспечение жизнеспособности швейцарской оборонной промышленности.

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Ожидается, что парламент рассмотрит законопроект в июне, а в случае одобрения изменения вступят в силу в марте 2024 года. Он позволит властям снять некоторые ограничения на экспорт вооружений и военной техники «при исключительных обстоятельствах» и если нужно будет обеспечить национальную безопасность.

Страны-покупатели смогут реэкспортировать оружие швейцарского производства через пять лет, если будут соблюдать определенные критерии. Запрещенным будет реэкспорт в страны, которые «серьезно» нарушают права человека. Также не должно быть риска, что оружие могут использовать против гражданского населения.

«Применяются строгие критерии, чтобы никакие швейцарские военные материалы не могли использовать в конфликтах. Однако реэкспорт военных материалов в страну, которая находится в состоянии войны, будет возможен, если она воспользуется своим правом на самооборону в соответствии с международным правом», — пояснил Зальцманн.

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8 марта Швейцария окончательно не поддержала реэкспорт боеприпасов в Украину. Ссылаясь на нейтральный статус, который не разрешает передавать оружие в зоны боевых действий, страна последовательно ветировала запросы стран, в частности Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

В последние недели давление на Берн со стороны западных партнеров усилилось, там призывают правительство к большей помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию за нейтралитет и вето на поставку боеприпасов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Швейцария Вооружение Нейтралитет

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