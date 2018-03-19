Швеция вызвала российского посла "на ковер" из-за заявлений Москвы о происхождении газа Новичок

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Российской Федерации с требованием объяснить заявление официального представителя МИД РФ о "шведском" происхождении вещества нервно-паралитического действия Новичок.

"Посол России завтра будет вызван в МИД из-за обвинений России в том, что Швеция может быть источником отравляющего вещества, использованного при покушении на убийство в Солсбери", - сообщили Reuters в МИД Швеции.

Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрем назвала российские обвинения "неприемлемыми и необоснованными".

Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником происхождения отравляющего вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта Новичок. По ее версии, этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

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Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов уточнил, что исследовательская лаборатория из Великобритании может быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при нападении на бывшего российского шпиона и его дочь.

В ответ на эти обвинения глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества Новичок в течение последнего десятилетия.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.