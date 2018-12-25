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Швейцария возглавит форум ОБСЕ по безопасности с 1 января 2019 года

Сегодня, 19:54
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Фото: Martin Abegglen via Flickr

Швейцария попытается возобновить переговорный процесс в области контроля над вооружениями и разоружением

С 1 января 2019 года Швейцария будет председательствовать на форуме ОБСЕ в области безопасности.

Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Швейцарии Паскаль Бэрисвиль, пишет SWI Swissinfo.

По ее словам, эта функция перешла к Швейцарии в порядке живой очереди и продлится четыре месяца.

За это время представители страны в ОБСЕ планируют поднять ряд тем, касающихся вопросов глобальной безопасности.

В частности, речь идет о совершенствовании механизмов контроля за оборотом легкого стрелкового оружия.

По словам Бэрисвиль, эта тема не утратила своего значения с учетом того, что во многих странах-членах ОБСЕ все еще на складах без соответствующей охраны находится огромное количество такого оружия, а также большие запасы боеприпасов.

Вторая тема, которую собирается поднять Швейцария, касается частных военных компаний (ЧВК).

Также высказываются надежды на возобновление переговорного процесса в области контроля над вооружениями и разоружением.

Теги:   Безопасность Швейцария Форум ОБСЕ

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