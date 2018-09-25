Швейцария отказалась предоставить вид на жительство Абрамовичу из-за угрозы общественной безопасности и репутации страны

Власти Швейцарии отказались предоставить вид на жительство Роману Абрамовичу из-за возможной угрозы общественной безопасности и репутации страны со стороны российского миллиардера.

Как сообщает The Guardian, швейцарская полиция полагает, что Абрамович представляет угрозу для общественной безопасности.

Полиция подозревает Абрамовича "в отмывании денег и предполагаемых контактах с преступными организациями". Таким образом, Абрамович мог бы поставить под угрозу общественную безопасность и репутацию страны.

Адвокат Абрамовича уже потребовал от полиции опровергнуть, что его клиент представляет угрозу для безопасности Швейцарии.

"Любое предположение о том, что Абрамович был вовлечен в отмывание денег или имеет контакты с преступными организациями, является полностью ложным. Абрамович никогда не обвинялся в отмывании денег и не имел судимости. У него никогда не было или, как утверждается, связи с преступными организациями", - подчеркнул адвокат.

Летом 2016 года Абрамович подал ходатайство о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале. В соответствии с действующим законодательством, кантональные миграционные власти запросили мнение федеральных органов, занимающихся миграцией и безопасностью.

В 2017 году российский бизнесмен отозвал заявление без объяснения причины и в суде добивался запрета для СМИ освещать сведения о попытках получить вид на жительство в Швейцарии.

Как выяснилось теперь, после рассмотрения всех имеющихся документов Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) заявило, что с его точки зрения, пребывание Абрамовича в стране может нанести репутационные потери Швейцарии.

Как сообщает Swissinfo, причины отказа 25 сентября опубликовали швейцарские издания, входящие в издательский холдинг Tamedia (газеты Tages Anzeiger и Der Bund.), против которых Абрамович и подавал судебный иск с требованием запретить сообщать все подробности дела. Публикация стала возможной после того, как Федеральный суд в Лозанне отказался рассматривать это дело.