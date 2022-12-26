Швеция заказала дополнительные ракеты к ЗРК Patriot — СМИ 26 декабря, 20:18 Швеция заказала дополнительные ракеты к американскому ЗРК Patriot (Фото:defense.gov)

Швеция хочет приобрести у США дополнительные зенитные ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет шведское издание The Local, новые американские ракеты заказало шведское Управление оборонных материалов.

Швеция заказала у США систему противовоздушной обороны Patriot в версии PAC-3+, известную в стране как LvS103 ( Luftvarnssystem 103/Air defense system 103) в ноябре 2017 года, и достигла соглашения о ее закупке в 2018 году.

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В декабре 2022 года завершилась поставка последней из четырех заказанных батарей Patriot, что ознаменовало окончание первой части сделки.



Теперь Швеция разместила еще один заказ на новые ракеты для ЗРК.

По словам руководителя проекта системы противовоздушной обороны LvS103 Кристера Меллгрена, Patriot был разработан для поражения практически всех воздушных целей: вертолетов, самолетов, баллистических и крылатых ракет.

«Я не могу вдаваться в подробности по количеству ракет, которые мы заказали, но это в пределах лимита, утвержденного американским Конгрессом», — сказал он.

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По данным Управления оборонных материалов, первая часть соглашения составила 9-10 миллиардов шведских крон (около 950 млн долларов), а в целом вооруженные силы Швеции выделили на сделку около 3,2 миллиарда долларов.

Сами ракеты являются самой дорогой частью системы Patriot. Правительство США ранее разрешило Швеции приобрести до 300 ракет, но неизвестно, сколько из этого количества уже было заказано.