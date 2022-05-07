«Серьезная угроза безопасности». Швеция вводит усиленный пограничный контроль 7 мая, 05:53 Цей матеріал також доступний українською Усиленный пограничный контроль будет введен с вечера 7 мая и продлится до 11 ноября (Фото:vicente-viana-martinez/pexels)

Швеция с 11 мая вводит усиленный пограничный контроль на дорогах, паромных терминалах, аэропортах и других пунктах въезда. Там заявили о «серьезной угрозе безопасности».

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Об этом сообщает ABC News.



В правительстве страны не указали, о какой именно угрозе идет речь, но заявили, что «ситуация с безопасностью в Европейском регионе очень серьезная, а общий уровень террористической угрозы в Швеции остается повышенным».

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Ужесточенный пограничный контроль будет введен с вечера 7 мая и продлится до 11 ноября. По словам министра юстиции Швеции Моргана Йоханссона, усиление контроля позволит выявить и контролировать желающих въехать в страну, среди которых могут быть потенциальные преступники.

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