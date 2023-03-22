Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО

22 марта, 17:38
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Флаг Швеции (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Флаг Швеции (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Парламент Швеции в среду, 22 марта, подавляющим большинством поддержал вступление страны в НАТО и утвердил ряд законодательных изменений.

Как сообщает норвежская телерадиовещательная организация NRK, за членство в Альянсе проголосовали 269 депутатов Риксдага, против — 37. Решение означает, что Швеция отказывается от более чем 200-летнего статуса нейтральной страны.

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Швеция сможет присоединиться к НАТО, когда ее заявку ратифицируют все страны-члены Альянса. Этого до сих пор не сделали Турция и Венгрия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара может одобрить заявку Швеции к саммиту НАТО в июле.

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Швеция и Финляндия в мае 2022 года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые пока не ратифицировали заявки, — собираются утверждать вступление Швеции и Финляндии по отдельности. Турция выдвигала странам условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать «120 террористов».

Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Швеция Вступление в НАТО

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