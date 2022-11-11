В Швеции в ближайшее время примут решение о поставках Украине более современного оружия 11 ноября, 21:57 Швеция отправит Украине вооружение (Фото:REUTERS / Ints Kalnins)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что правительство в скором времени примет решение о передаче Украине более современных системам вооружений.

Об этом министр заявил в пятницу, 11 ноября, после заседания Совета Европейского Союза, сообщает ТТ.



«Мы намерены вернуться как можно скорее с дальнейшей поддержкой Украины — как политической, финансовой, так и военной, в которую входит передача более современных систем вооружений», — сказал Йонсон.

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Он отказался уточнять, о чем идет речь, сославшись на оперативную тайну и риски, связанные с поставкой военной помощи.



Кроме того, по словам Йонсона, Швеция выступает за продолжение программы подготовки украинских военных в Великобритании и рассматривает возможность приобщиться к тренировочной миссии ЕС.



«Мы решили, что направим одного-двух штабных офицеров в так называемый центр военного планирования и осуществления операций, который будет руководить этой операцией ЕС», — отметил он.



Издание отмечает, что Швеция уже передала Украине вооружение в рамках семи различных пакетов поддержки. В них входили бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и тренировки.

