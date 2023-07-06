Разрешить все противоречия перед Саммитом. Турция и Швеция начали переговоры о вступлении Стокгольма в НАТО 6 июля, 16:38 В НАТО хотят окончательно решить разногласия между Турцией и Швецией относительно заявки Стокгольма на вступление в НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась встреча представителей Швеции и Турции, которые обсудят вопрос разблокирования заявки Стокгольма на вступление в Альянс.

Об этом пишет DW.

На совместную встречу приглашены министры иностранных дел, руководители разведок и советники по политическим вопросам обеих стран, а модерировать заседание будет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также известно, что Финляндия тоже присоединится к консультациям, прислав своих представителей.

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Как сообщает издание, ключевой целью заседания будет вопрос, остались ли у Турции какие-либо возражения относительно вступления Стокгольма в НАТО перед началом саммита Альянса в Вильнюсе.

Швеция пересмотрела свою долговременную политику нейтралитета после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 18 мая 2022 года Швеция вместе с Финляндией подала совместную заявку на вступление в НАТО, а 5 июня обе страны подписали протоколы о вступлении в организацию. Стокгольм также сообщил, что до вступления в Альянс позволит разместить контингент НАТО.

Однако вступление Швеции в НАТО было заторможено претензиями Турции и Венгрии. Основным камнем преткновения в шведско-турецких отношениях является вопрос курдских сообществ, представители которой проживают в Швеции. Стокгольм внес изменения в свое законодательство по усилению ответственности за терроризм, но Анкара продолжает блокировать заявку Швеции.

В столице Швеции вспыхнули антитурецкие демонстрации, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Стокгольма на вступление в НАТО, пока будут продолжаться протесты.

В среду, 5 июля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон провел встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы помочь разблокировать процесс вступления Швеции в НАТО перед грядущим саммитом в Вильнюсе.