Швеция предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи для защиты от российских ракет 16 ноября, 11:33 Кроме систем ПВО Украина также получит от Швеции боеприпасы из ее складских запасов (Фото:Mikael Emsing/flickr.com)

На фоне продолжающейся российской агрессии правительство Швеции решило предоставить Украине новый пакет военной помощи на $287 млн.

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Ульфа Кристерссона сообщает агентство Reuters.

По его словам, поставки будут включать в себя, в том числе системы противовоздушной обороны.

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«Это более крупный пакет военной поддержки, чем все восемь предыдущих пакетов вместе взятых. Это самая крупная работа, которую мы сделали, и мы точно следуем украинскому списку приоритетов в том, что, по их мнению, им нужно прямо сейчас», — рассказал Кристерссон.

Как рассказал министр обороны Швеции Пал Джонсон, кроме ПВО, ВСУ получат также боеприпасы из складских запасов страны, «необходимые для защиты Украины от яростного натиска российских ракет, имевших место в последние недели».

В то же время артиллерийские системы Archer, которые занимают первое место в запросах Киева, в новый пакет не включены, однако Стокгольм не исключает их поставки в будущем.

Накануне, 15 ноября, Украина подверглась самой массированной атаке со стороны кремлевского режима.

По гражданской инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон.