Фоззи
Зеленая книга – шофер мистера Дейзи
Иван Яковина
24 января: Венесуэла и Россия
Леонид Бершидский
Путин теряет Венесуэлу
Вахтанг Кебуладзе
И стены, и мосты

Швеция откажется от двигателей внутреннего сгорания в 2030 году

23 января, 11:33
350
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 

Правительство Швеции намерено в 2030 году прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства.

Премьер-министр Стефан Левен рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов. 

"Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители", -  цитирует Левена DW.

По данным Greenpeace, это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

В 2025 году отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый. 

Теги:   Электромобили Автомобиль Швеция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:25

article_img
В Киевской области в результате отравления девять детей попали в больницу, трое - в реанимации
Геополитика

Вчера, 19:07

article_img
ЕС в феврале обсудит "азовские санкции" против России - СМИ
Геополитика

Вчера, 11:31

article_img
Порошенко: Ключ к миру в Украине находится в Москве

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться