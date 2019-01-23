Швеция откажется от двигателей внутреннего сгорания в 2030 году 23 января, 11:33 350 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Правительство Швеции намерено в 2030 году прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства.

Премьер-министр Стефан Левен рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов.

"Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители", - цитирует Левена DW.

По данным Greenpeace, это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

В 2025 году отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый.