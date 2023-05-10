В Швеции заявили, что не могут сейчас передать Украине самолеты Jasplane 10 мая, 06:08 В Швеции нет излишков самолетов Jasplane (Фото:lban_Riibi/Twitter)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна в данный момент не может передать украинской армии истребители Jasplane.



Об этом сообщает телеканал SVT.

Он отметил, что Швеция сейчас сосредоточила свои усилия на помощи в тренировках и техническом обслуживании уже переданного вооружения.

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"У нас нет избытка самолетов Jasplane, которые мы могли бы сейчас отправить в Украину", – заявил Йонсон.

Накануне президент выразил уверенность, что Украина получит самолеты после контрнаступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США.



Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.