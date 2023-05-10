В Швеции заявили, что не могут сейчас передать Украине самолеты Jasplane
В Швеции нет излишков самолетов Jasplane (Фото:lban_Riibi/Twitter)
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна в данный момент не может передать украинской армии истребители Jasplane.
Об этом сообщает телеканал SVT.
Он отметил, что Швеция сейчас сосредоточила свои усилия на помощи в тренировках и техническом обслуживании уже переданного вооружения.
"У нас нет избытка самолетов Jasplane, которые мы могли бы сейчас отправить в Украину", – заявил Йонсон.
Накануне президент выразил уверенность, что Украина получит самолеты после контрнаступления.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что процесс передачи Украине истребителей F-16 должен начаться с согласия со стороны США.
Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.