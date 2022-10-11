Швеция не допустит РФ к расследованию взрывов на Северном потоке

11 октября, 05:30
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Швеция будет вести расследование взрывов на газопроводе совместно с Данией и Германией (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Швеция будет вести расследование взрывов на газопроводе совместно с Данией и Германией (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что России будет отказано в доступе к расследованию взрывов на газопроводе Северный поток.

Об этом сообщает Bild.

Глава правительства ответила, что российский Газпром получит отказ на свое требование быть допущенной к расследованию

«Предварительные расследования в Швеции носят конфиденциальный характер, и это, очевидно, относится и к данному делу», — заявила Андерссон.

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В правительстве Швеции подчеркнули, что расследование будет совместно проводится с властями Дании и Германии.

«К сожалению, мы должны быть готовы к тому, что могут произойти и другие инциденты», — заявила премьер-министр.

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26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Северный поток Швеция

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