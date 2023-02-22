«Действия режима непредсказуемы». В контрразведке Швеции заявили, что Россия представляет самую большую угрозу для страны 22 февраля, 13:52 В Швеции заявили, что война в Украине кардинально изменила ситуацию с безопасностью (Фото:Jens De Decker/Unsplash)

Россия представляет самую большую угрозу для Швеции на данный момент.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Швеции, пишет Reuters.

«В настоящее время Россия представляет собой самую большую угрозу (для Швеции). Действия режима непредсказуемы, и он склонен идти на большой риск», — отметили в шведской контрразведке.

Видео дня

Там подчеркнули, что война в Украине кардинально изменила ситуацию с безопасностью, и теперь Россия представляет военную угрозу в непосредственной близости от Швеции, а также угрозу внутренней безопасности страны.

«Россия рассматривает Швецию как часть Европы, НАТО и коллективного Запада, и это увеличивает угрозу для Швеции», — заявил глава контрразведки Швеции Даниэль Стенлинг.

Читайте также: Разведка Норвегии заявила о росте риска применения РФ ядерного оружия в Арктике

Среди других наиболее серьезных угроз он назвал Иран и Китай.

21 февраля в ходе послания федеральному собранию РФ российский диктатор Владимир Путин повторил утверждения российской пропаганды и заявил, что Запад "развязал войну против Украины", а также пригрозил расширением агрессии из-за переговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.

Он также сообщил о готовности возобновить проведение ядерных испытаний.



