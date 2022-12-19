Швеция модернизирует истребители Gripen C/D для «более сильного боевого авиационного потенциала» 19 декабря, 01:00 Gripen C/D (Фото:.saab.com)

Вооруженные силы Швеции улучшат свой парк истребителей Gripen C/D. Оборонное ведомство подписало соглашение с компанией Saab о расширении возможностей и обеспечении доступности летной системы самолетов до середины 2030-х годов.

Об этом сообщило управление материально-технического обеспечения обороны Швеции (FMV).



Стоимость заказа составляет примерно 3,5 миллиарда шведских крон (более 336 миллионов долларов США), и заказ должен быть выполнен в течение 2023−2029 годов.

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Контракт также включает в себя возможность для FMV разместить дополнительные заказы в ближайшие годы для дальнейшего развития возможностей.

Как отмечается в релизе, увеличение возможностей дает Швеции более эффективный и мощный боевой самолет, который включает, среди прочего:

улучшенные летные характеристики и более эффективные сенсорные системы как для самозащиты, так и для измерения целей и разведки,

развиваются и укрепляются предпосылки способности к атаке,

обеспечивается постоянная хорошая доступность в течение длительного времени, а возможности параллельной эксплуатации Gripen E и C/D расширяются.

«Модернизация дает Вооруженным силам более сильный боевой авиационный потенциал и позволяет эксплуатировать JAS 39C/D до середины 2030-х годов», — заявила глава отдела авиационного оборудования FMV Ингела Матиассон.

Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab.