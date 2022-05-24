Членство Швеции и Финляндии в НАТО: Турция хочет получить письменные гарантии, в Анкаре пройдут переговоры

24 мая, 15:37
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Чавушоглу озвучил ожидания Анкары от переговоров со Швецией и Финляндией по НАТО (Фото:Murad Sezer/File Photo/Reuters)

Чавушоглу озвучил ожидания Анкары от переговоров со Швецией и Финляндией по НАТО (Фото:Murad Sezer/File Photo/Reuters)

Турция хочет получить письменные гарантии от Швеции и Финляндии, которые подали заявки на вступление в НАТО.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Hurriyet.

По его словам, 25 мая в Анкаре пройдет трехстороння встреча делегаций трех стран.

«Финляндия и Швеция хотели послать делегацию, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом всегда является дипломатия», — пояснил министр.

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Чавушоглу также озвучил ряд требований для заключения письменного соглашения.

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«Сегодня делегация в Анкаре проведет внутреннюю оценку. Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы ждем конкретным шагов. Отмена эмбарго на оборону также будет одним из наших требований», — добавил он.

Чавушоглу не исключил, что после трехсторонней встречи в Анкаре может состояться и четырехсторонняя встреча с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, такое предложение поступило именно от него.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с Ниинисте 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАТО Турция Швеция Финляндия

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