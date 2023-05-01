Швеция и Финляндия привели ВМС в боевую готовность из-за возможной российской атаки на энергосети

1 мая, 00:36
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ВМС двух стран приведены в состояние боевой готовности (Фото:Iltalehte)

ВМС двух стран приведены в состояние боевой готовности (Фото:Iltalehte)

Командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скоог Хаслум заявила, что российские военные корабли замечены вблизи энергетических объектов в Балтийском море.

Об этом сообщает Iltalehte.

В частности, российские корабли были зафиксированы вблизи ветровых электростанций и подводных электрокабелей.

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"Мы убеждены, что Россия это сделала, как-то нанесла на карту цели", - сообщила Хаслум.

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В результате российских действий ВМС Швеции и Финляндии были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

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"Мы все время в море. Все наши подразделения готовы: и десант, и минные заградители, и подлодки. Мы там 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - заявила Хаслум.

Тренировка ВМС Финляндии (Фото: iltalehti)
Тренировка ВМС Финляндии / Фото: iltalehti
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Швеция Финляндия Балтийское море

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