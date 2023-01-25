Швеция надеется быстро возобновить диалог о вступлении в НАТО

25 января, 06:07
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Ульф Кристерссон (Фото:Pontus Lundahl /TT News Agency via REUTERS)

Ульф Кристерссон (Фото:Pontus Lundahl /TT News Agency via REUTERS)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что надеется в ближайшее время возобновить диалог с Турцией о вступлении в НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

«Ни один другой вопрос национальной безопасности не настолько важен, как наше вместе с Финляндией быстрое членство в НАТО», — заявил Кристерссон.

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В Стокгольме в субботу, 21 января, прошли протесты против Турции и вступления Швеции в НАТО. Во время одного из них сожгли Коран — Анкара осудила «мерзкое нападение» на священную книгу и отменила визит главы Минобороны Пола Йонсона.

23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать от его страны поддержки заявки на вступление в НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=BrovW1YMkrY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Турция Швеция Финляндия

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