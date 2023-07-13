Швеция будет изучать войну России против Украины, чтобы укрепить собственную оборону 13 июля, 19:37 Министр обороны Швеции Пол Юнсон считает, что правительство его страны должно изучить опыт войны РФ против Украины для адаптации в Вооруженных силах Швеции (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Правительство Швеции поручило трем ведомствам страны комплексно подойти к изучению войны России против Украины. По мнению чиновников, это поможет усилить обороноспособность Швеции.

Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

«Правительство приняло решение о том, что Вооруженные силы Швеции, Управление материальных средств обороны и Шведское агентство по защите и обеспечению готовности населения должны сообщить, какой опыт и уроки можно извлечь из полномасштабного вторжения России в Украину», — сказано в заявлении правительства.

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Шведское правительство подчеркнуло, что опыт из войны страны-агрессора РФ против Украины поможет правильно организовать «тотальную оборону страны». В сообщении шведского правительства подчеркивается, что особенно тщательно будут изучать следующие параметры:

вопросы тактического, оперативного и стратегического управления;

решение вопросов логистического обеспечения;

оценка лидерских качеств солдат и командиров;

способность к сопротивлению и обороне страны со стороны граждан ( т.н. «оборонная воля»).

Министр обороны Швеции Пол Юнсон добавил, что в его стране обратят особое внимание на ход возможных боевых действий, использование западной и собственной техники, и как она проявит себя в боевых действиях.

«Важно, чтобы мы систематически использовали уроки из войны в Украине для укрепления собственной обороны. Сюда также стоит учесть то, как шведская и западная техника справляется с боевыми ситуациями», — сказал министр обороны Швеции.

Швеция изменила свою политику нейтралитета, и 29 июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. 4 апреля 2023-го Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.



Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30 — остались Турция и Венгрия. Будапешт тормозил одобрение, потому что не было соответствующего шага со стороны Анкары.

Однако после саммита НАТО в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган разблокирует заявку Стокгольма на вступление в Альянс. Также глава Турции заявил, что ратификация заявки Швеции состоится не раньше октября этого года.

После саммита свою позицию изменила Венгрия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна поддерживает вступление Стокгольма в НАТО, а вопрос о ратификации заявки в Альянс является «чисто техническим».

В четверг, 13 июля, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрьом заявил, что Турция может ускорить процесс ратификации на вступление Стокгольма в НАТО.