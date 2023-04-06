В мечети Аль-Акса снова произошли столкновения между полицией Израиля и палестинцами — Reuters 6 апреля, 06:57 Уже второй раз поздно вечером полиция проникла на территорию мечети и попыталась вытеснить верующих (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В мечети Аль-Акса снова произошли столкновения между полицией Израиля и палестинцами. Это вызвало ответный огонь из сектора Газа и вызвало беспокойство относительно дальнейшей эскалации насилия.

Об этом пишет Reuters.



«По словам очевидцев, полиция Израиля в среду во второй раз вступила в стычку с палестинцами в иерусалимской мечети Аль-Акса, всего через несколько часов после ареста и выдворения 350 человек с территории мечети во время полицейской операции», — говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Ammar Awad

Отмечается, что уже второй раз поздно вечером полиция проникла на территорию мечети и попыталась вытеснить верующих, используя светошумовые гранаты и применяя резиновые шары.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

По данным палестинского Красного креста, шесть человек получили травмы во время столкновений.

«В полиции заявили, что десятки молодых людей занесли на территорию мечети фейерверки и камни и попытались забаррикадироваться внутри», — отмечает агентство.

Меньше чем за сутки до этого полиция ворвалась в Аль-Аксу, где якобы находились провокаторы в масках.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Палестинский Красный крест рассказал, что 12 палестинцев получили травмы во время этого столкновения, в том числе от резиновых шаров и ударов. По данным полиции Израиля, двое правоохранителей были ранены.

В этом году священный исламский месяц Рамадан совпадает с христианской Пасхой и еврейским Песахом.